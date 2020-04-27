В Одессе в квартире на улице Гагарина обнаружили живодерню, фото: «Украинская служба информации»

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В Одессе в одной из квартир в доме на улице Гагарина обнаружили настоящую живодерню.

Соседи этой квартиры несколько дней назад вызвали сотрудников ГСЧС из-за трупного запаха, который доносился из квартиры. Об этом сообщает издание «Украинская служба информации».

Они зашли. Там было все завалено, они даже не сразу поняли — умер кто-то или нет. Они нашли половину собаки и сказали, что она уже сгнила. Она кормила этой собакой других собак, — рассказала журналистам женщина, живущая в соседней квартире.

По словам соседей, владелица проблемной квартиры ведет себя неадекватно — угрожает соседям и пугает людей. В частности, сегодня она забаррикадировалась внутри и угрожала взорвать дом.

Зоозащитники, которые пытались попасть в квартиру, утверждали, что женщина калечит животных и заставляет одних собак есть другие.

Она их морит голодом. Заставляет собак есть собак. Эта живодерка. Мы будем здесь пока не заберем у нее животных, — заявила журналистам одна из зоозащитниц.

Сегодня около 17.00 двери в эту квартиру взломали, туда зашли следователи. Из квартиры доносился ужасный запах.

Всего удалось спасти 14 собак. Отмечается, что животных владелица квартиры держала в тесных клетках на цепи.

Отдельно нашли пакет с разлагающимися трупами животных, а на балконе квартиры развешаны шкурки убитых животных, — отмечает издание.

Напомним, в прошлом году живодера из Одессы приговорили к 7,5 годам заключения за издевательства над котятами.