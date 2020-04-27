Победа над коронавирусом: Швеция вводит коллективный иммунитет, фото — AFP

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Победа над коронавирусом в Швеции может случиться благодаря приобретению коллективного иммунитета. Шведский посол в США заявила, что Стокгольм на пороге преодоления эпидемии.

Для того, чтобы справиться с эпидемией, к инфекции должны быть невосприимчивы 60% граждан — именно в таком случае вырабатывается коллективный иммунитет. Другой вариант — разработка вакцины.

Посол Карин Ульрика Олофсдоттер рассказала в интервью радио NPR, что сейчас в Стокгольме коронавирусом переболело меньше половины жителей. Но власти рассчитывают, что нужный процент будет достигнут уже в мае и тогда можно будет объявить о победе над коронавирусом в стране.

Примерно 30% жителей Стокгольма выработали определенный уровень иммунитета. Мы можем достичь коллективного иммунитета в столице уже в следующем месяце, — сказала дипломат.

Шведские власти еще в начале эпидемии приняли решение отказаться от принудительной изоляции в пользу выработки коллективного иммунитета. В стране работают начальные школы, спортивные клубы, кафе, бары и рестораны. Власти закрыли музеи и кинотеатры, а также запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Людей просят реже выходить на улицу, избегать многолюдных мест, соблюдать дистанцию ​​и не ездить без надобности на общественном транспорте.

Сейчас количество новых больных в Швеции пока не уменьшается. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль связывает это с тем, что большое количество медиков проходит тестирование на вирус.

С критикой политики коллективного иммунитета выступили 22 шведских ученых. Они заявили, что департамент здравоохранения Швеции потерпел неудачу и потребовали ввести более жесткие карантинные мероприятия.