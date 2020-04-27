В Харьковском военном госпитале вспышка коронавируса. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137367-v-harkovskom-voennom-gospitale-vspyshka-koronavirusa-zarazilis-devyat-medikov-glava-oga-video.html

Ракурс

Вспышка коронавируса зафиксирована в Харьковском военном госпитале. Всего подтверждено 14 случаев заражения, в том числе у девяти медиков и пяти военнослужащих.

Об этом сегодня в эфире телеканала «UA: Харков» сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

По словам Кучера, в военный госпиталь поступили двое военных пенсионеров с острыми респираторными заболеваниями. Позже у них подтвердился коронавирус.

Медики работали с больными коронавирусом только в защитных костюмах и соблюдали все меры предосторожности. Тем не менее, тесты показали инфицирование у восьми медиков госпиталя и у одного медика, находящегося в госпитале в командировке.

Кроме этого, были инфицированы еще трое военнослужащих — пациентов госпиталя.

Кучер отметил, что врачи, у которых подтвердился коронавирус, не верят в то, что они заражены. Медики получили разрешение у своего руководства отправить повторные образцы для тестирования в Киев.

Глава Харьковской ОГА уточнил, что коронавирусная болезнь часто может протекать без симптомов, поэтому врачи и засомневались в диагнозе.

Согласно статистике, по состоянию на понедельник в Харьковской области зарегистрированы 407 подозрений на COVID-19. В 196 случаях коронавирус был подтвержден, в 91 случае тест показал отрицательный результат, остальные образцы находятся на стадии проверки. Из 196 заболевших 15 человек выздоровели, четверо — умерли.

Как ранее писал «Ракурс», в Харьковской областной психиатрической больнице № 1 зафиксирована вспышка коронавируса. По предварительным данным, пациентов могла заразить одна из санитарок медучреждения, которая сейчас находится на самоизоляции.