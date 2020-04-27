Владимир Слончак, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n137366-uvolennyy-zamestitel-klichko-slonchak-rasskazal-svou-versiu-vcherashnego-konflikta-s-policiey.html

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Экс-заместитель председателя КГГА Владимир Слончак, прокомментировал инцидент с полицией, который привел к его увольнению сегодня мэром Киева Виталием Кличко.

Слончак утверждает, что нападения на одного из офицеров патрульной полиции, которые остановили его автомобиль, «точно не было». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, — отметил экс-заместитель Кличко.

По мнению Слончака, полиция во время выяснения обстоятельств остановки автомобиля «вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон». По словам экс-чиновника, такие действия правоохранителей вызвали у него возмущение.

Несмотря на все — я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями за мою эмоциональную несдержанность, — резюмировал Слончак.

Напомним, вчера вечером полиция остановила автомобиль, за рулем которого находилась депутат Киевского горсовета Людмила Костенко.

Слончак, который был пассажиром, начал спорить с полицейским, пытавшимся проверить документы водителя, а затем вышел из автомобиля и набросился с кулаками на патрульного. В отношении Слончака полиция начала досудебное расследование.