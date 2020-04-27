Володимир Слончак, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n137366-zvilnenyy-zastupnyk-klychka-slonchak-rozpoviv-svou-versiu-vchorashnogo-konfliktu-z-policiieu.html

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Екс-заступник голови КМДА Володимир Слончак, прокоментував інцидент з поліцією, який призвів до його звільнення сьогодні мером Києва Віталієм Кличком.

Слончак стверджує, що нападу на одного з офіцерів патрульної поліції, які зупинили його автомобіль, «точно не було». Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, — наголосив екс-заступник Кличка.

На думку Слончака, поліція під час з’ясування обставин зупинки автомобіля «зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон». За словами екс-чиновника, такі дії правоохоронців викликали в нього обурення.

Попри все — я щиро хочу перепросити громадськість та правоохоронців за мою емоційну нестриманість, — резюмував Слончак.





Нагадаємо, вчора ввечері поліція зупинила автомобіль, за кермом якого перебувала депутат Київської міськради Людмила Костенко. Слончак, який був пасажиром, почав сперечатися з поліцейським, котрий намагався перевірити документи водія, а згодом вийшов із автомобіля і накинувся з кулаками на патрульного. Щодо Слончака поліція розпочала досудове розслідування.