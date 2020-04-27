У Харківському військовому госпіталі спалах коронавірусу. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137367-u-harkivskomu-viyskovomu-gospitali-spalah-koronavirusu-zarazylysya-dev-yat-medykiv-golova-oda.html

Ракурс

Спалах коронавірусу зафіксований у Харківському військовому госпіталі. Усього підтверджено 14 випадків зараження, у тому числі у дев’яти медиків і п’яти військовослужбовців.

Про це сьогодні в ефірі телеканалу «UA: Харків» повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

За словами Кучера, до військового госпіталю поступили двоє військових пенсіонерів із гострими респіраторними захворюваннями. Пізніше у них підтвердився коронавірус.

Медики працювали з хворими на коронавірус тільки у захисних костюмах і дотримувалися усіх запобіжних заходів. Проте, тести показали інфікування у восьми медиків госпіталю і у одного медика, що знаходиться у госпіталі у відрядженні.

Крім цього, були інфіковані ще троє військовослужбовців — пацієнтів госпіталю.

Кучер зазначив, що лікарі, у яких підтвердився коронавірус, не вірять, що вони заражені. Медики отримали дозвіл у свого керівництва відправити повторні зразки для тестування до Києва.

Голова Харківської ОДА уточнив, що коронавірусна хвороба часто може протікати без симптомів, тому лікарі і засумнівалися у діагнозі.

Згідно зі статистикою, станом на понеділок у Харківській області зареєстровано 407 підозр на COVID-19. У 196 випадках коронавірус був підтверджений, у 91 випадку тест показав негативний результат, інші зразки перебувають на стадії перевірки. Із 196 хворих 15 осіб одужали, четверо — померли.

Як раніше писав «Ракурс», у Харківській обласній психіатричній лікарні № 1 зафіксовано спалах коронавірусу. За попередніми даними, пацієнтів могла заразити одна з санітарок медустанови, яка зараз перебуває на самоізоляції.