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У Харківському військовому госпіталі спалах коронавірусу. Фото: Ракурс

У Харківському військовому госпіталі спалах коронавірусу, заразилися дев’ять медиків — голова ОДА (ВІДЕО)

27 кві 2020, 19:22
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Спалах коронавірусу зафіксований у Харківському військовому госпіталі. Усього підтверджено 14 випадків зараження, у тому числі у дев’яти медиків і п’яти військовослужбовців.

Про це сьогодні в ефірі телеканалу «UA: Харків» повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

За словами Кучера, до військового госпіталю поступили двоє військових пенсіонерів із гострими респіраторними захворюваннями. Пізніше у них підтвердився коронавірус.

Медики працювали з хворими на коронавірус тільки у захисних костюмах і дотримувалися усіх запобіжних заходів. Проте, тести показали інфікування у восьми медиків госпіталю і у одного медика, що знаходиться у госпіталі у відрядженні.

Крім цього, були інфіковані ще троє військовослужбовців — пацієнтів госпіталю.

Кучер зазначив, що лікарі, у яких підтвердився коронавірус, не вірять, що вони заражені. Медики отримали дозвіл у свого керівництва відправити повторні зразки для тестування до Києва.

Голова Харківської ОДА уточнив, що коронавірусна хвороба часто може протікати без симптомів, тому лікарі і засумнівалися у діагнозі.



Згідно зі статистикою, станом на понеділок у Харківській області зареєстровано 407 підозр на COVID-19. У 196 випадках коронавірус був підтверджений, у 91 випадку тест показав негативний результат, інші зразки перебувають на стадії перевірки. Із 196 хворих 15 осіб одужали, четверо — померли.

Як раніше писав «Ракурс», у Харківській обласній психіатричній лікарні № 1 зафіксовано спалах коронавірусу. За попередніми даними, пацієнтів могла заразити одна з санітарок медустанови, яка зараз перебуває на самоізоляції.

Джерело: Ракурс


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