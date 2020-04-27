Швеція готова перемогти коронавірус колективним імунітетом, фото — AFP

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Перемога над коронавірусом у Швеції може відбутися завдяки набуттю колективного імунітету. Шведський посол в США заявила, що Стокгольм на порозі подолання епідемії.

Для того, щоб впоратися з епідемією, до інфекції повинні бути несприйнятливі 60% громадян — саме у такому випадку виробляється колективний імунітет. Інший варіант — розробка вакцини.

Посол Карін Ульріка Олофсдоттер розповіла в інтерв’ю радіо NPR, що зараз в Стокгольмі коронавірусом перехворіло менше половини жителів. Але влада розраховує, що потрібний відсоток буде досягнуто вже в травні і тоді можна буде оголосити про перемогу над коронавірусом в країні.

Приблизно 30% жителів Стокгольма виробили певний рівень імунітету. Ми можемо досягти колективного імунітету в столиці вже в наступному місяці, — сказала дипломат.

Шведська влада ще на початку епідемії прийняли рішення відмовитися від примусової ізоляції на користь вироблення колективного імунітету. У країні працюють початкові школи, спортивні клуби, кафе, бари і ресторани. Влада закрила музеї і кінотеатри, а також заборонила масові заходи за участю понад 50 осіб.

Людей просять рідше виходити на вулицю, уникати багатолюдних місць, дотримуватися дистанції і не їздити без потреби на громадському транспорті.

Наразі кількість нових хворих в Швеції поки не зменшується. Головний епідеміолог країни Андерс Тегнелль пов’язує це з тим, що велика кількість медиків проходить тестування на вірус.

З критикою політики колективного імунітету виступили 22 шведських вчених. Вони заявили, що департамент охорони здоров’я Швеції зазнав невдачі і зажадали ввести більш жорсткі карантинні заходи.