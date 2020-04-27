В Одесі у квартирі на вулиці Гагаріна виявили шкуродерню, фото: «Українська служба інформації»

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В Одесі в одній із квартир в будинку на вулиці Гагаріна виявили справжню шкуродерню.

Сусіди цієї квартири кілька днів тому викликали співробітників ДСНС через трупний запах, який доносився із квартири. Про це повідомляє видання «Українська служба інформації».

Вони зайшли. Там було все завалено, вони навіть не відразу зрозуміли — помер хтось чи ні. Вони знайшли половину собаки і сказали, що вона вже згнила. Вона годувала цією собакою інших собак, — розповіла журналістам жінка, яка живе в сусідній квартирі.

За словами сусідів, власниця проблемної квартири поводиться неадекватно — погрожує сусідам і лякає людей. Зокрема, сьогодні вона забарикадувалася всередині й погрожувала підірвати будинок.

Зоозахисники, які намагалися потрапити до квартири, стверджували, що жінка калічить тварин і змушує одних собак є інших.

Вона їх морить голодом. Змушує собак є собак. Ця шкуродерка. Ми будемо тут поки не заберемо у неї тварин, — заявила журналістам одна із зоозахисниць.

Сьогодні близько 17.00 двері в цю квартиру зламали, туди зайшли слідчі. З квартири доносився жахливий запах.

Всього вдалося врятувати 14 собак. Зазначається, що тварин власниця квартири тримала в тісних клітках на ланцюгу.

Окремо знайшли пакет з трупами тварин, що розкладалися, а на балконі квартири розвішані шкурки убитих тварин, — зазначає видання.

Нагадаємо, торік шкуродера з Одеси засудили до 7,5 років ув’язнення за знущання над кошенятами.