Футбол на карантине: в УПЛ рассказали, когда и как возобновят чемпионат, фото — Livesport

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Футбол выйдет из карантина не ранее июня. В Украинской Премьер-лиге рассказали, что в ближайшее время отправят в футбольные клубы проект календаря возобновления чемпионата Украины.

Документ, который обсудять клубы, лига, а также Ассоциация украинского футбола, предполагает, что команды получат две недели, чтобы провести подготовительные сборы, а на доигрывание чемпионата предусмотрят примерно семь недель.

УПЛ, по лучшим сценарием, может стартовать в начале июня, — сообщил «СпортАрене» исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

В лиге, которая проводит самые престижные национальные футбольные соревнования в стране, отталкиваются от предварительно озвученного премьер-министром Денисом Шмыгалем решения разрешить с 12 мая тренировки спортивных команд. Кроме того, руководитель Кабмина писал, что в случае улучшения статистики на третьем этапе выхода из карантина власть разрешит проведение спортивных соревнований без зрителей при условии участия в них не более 50 спортсменов.

Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет, то график будет корректироваться, — заявил Дикий.





Чемпионат Украины после зимней паузы возобновился в середине февраля и снова был приостановлен в середине марта в связи с эпидемией COVID-19.

Чемпионат Беларуси по футболу, который начался в марте, продолжает оставаться единственным действующим в Европе. Первой выйдет из карантина немецкая Бундеслига. Здесь планируют возобновить матчи 9 мая, если 30 апреля получат согласие на это от властей Германии. Игры также пройдут без зрителей и с максимально возможным количеством проведенных тестов на коронавирус. УЕФА советует завершить чемпионаты не позднее начала августа.