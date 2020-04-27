Венедиктова и дело Гандзюк: активисты пришли в гости к генпрокурору, фото — Фейсбук Р.Синицина

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Генпрокурор Ирина Венедиктова вечером 27 апреля принимала незваных гостей. Несколько десятков активистов пришли к дому, в котором она живет, и требовали ее увольнения, а также справедливого расследования дела Екатерины Гандзюк.

Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» сначала пришли на Банковую к Офису президента страны, пообщались там с пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель и прокурорами, а затем перебазировались к дому, в котором живет Венедиктова.

Активисты были в медицинских масках, они включили музыку, зажгли пиротехнику и нарисовали на асфальте перед окнами дома Венедиктовой фразу «Здесь живет подруга убийц Гандзюк».

Акция в центре Киева произошла после того, как в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования дела Гандзюк. Активисты считают, что дело должно было расследоваться глубже, а досрочное завершение следствия является умышленной ошибкой генерального прокурора.

Сегодня в СБУ и прокуратуре сообщили о завершении следствия и передаче материалов для ознакомления адвокатам Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко). В инициативе «Кто заказал Катю Гандзюк?» заявили, что эти действия правоохранителей являются «сливом дела».