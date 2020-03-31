З Туркменістану виганяють слово «коронавірус» і дезінфікують країну верблюжою колючкою, фото — Turkmenportal

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Слово «коронавірус» влада Туркменістану заборонила використовувати і виключила його з ужитку з метою приховати інформацію про пандемію. Про це повідомляють правозахисники.

Усім ЗМІ в країні заборонили вказувати слово «коронавірус» в публікаціях. Його також прибрали зі спеціальної брошури, яку міністерство охорони здоров’я Туркменістану розсилає в навчальні заклади, лікарні і на робочі місця, повідомляє портал організації Reporters Without Borders (RSF).

У той же час громадяни, які носять маски на вулиці і кажуть про пандемію коронавірусу в світі, можуть бути арештовані співробітниками органів внутрішніх справ в цивільному.

Раніше президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов під час засідання уряду порадив громадянам захищатися від вірусів старовинним народним засобом — димом верблюжої колючки. Лідер країни переконував, що предки туркмен створили національні методи боротьби з шкідливими звичками і профілактики різних інфекційних захворювань.

У Туркменістані начебто не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Тим часом, у країні почали проводити дезінфекцію приміщень загального користування для запобігання поширенню корона вірусу, повідомляє туркменська служба «Радіо Свобода».

Для цього приміщення шкіл, дитячих садів і лікарень обкурюють верблюжою колючкою. Сімейним лікарям доручили здійснювати обхід своїх дільниць. Сформовані й спеціальні групи для боротьби з вірусами. При цьому офіційно не говориться про те, що заходи вживаються для протидії саме COVID-19.

Верблюжа колючка — народний засіб, вже давно застосовується в Туркменії для знезараження приміщень. Використання народних лікарських засобів і трав пропагує особисто Бердимухамедов. Президент Туркменістану у 2019 році присвятив перший день своєї відпустки творчості і закінчив одинадцятий том книги про травах.