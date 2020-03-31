Из Туркменистана выгоняют слово «коронавирус» и дезинфицируют страну верблюжьей колючкой, фото — Turkmenportal

https://racurs.ua/n136054-iz-turkmenistana-vygonyaut-slovo-koronavirus-i-dezinficiruut-stranu-verblujey-koluchkoy.html

Ракурс

Слово «коронавирус» власти Туркменистана запретили использовать и исключили его из употребления с целью скрыть информацию о пандемии. Об этом сообщают правозащитники.

Всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях. Его также убрали из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения Туркменистана рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места, сообщает портал организации Reporters Without Borders (RSF).

В то же время граждане, которые носят маски на улице и говорят о пандемии коронавируса в мире, могут быть арестованы сотрудниками органов внутренних дел в штатском.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом верблюжьей колючки. Лидер страны убеждал, что предки туркмен создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактики различных инфекционных заболеваний.

В Туркменистане якобы не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Между тем, в стране начали проводить дезинфекцию помещений общего пользования для предотвращения распространения коронавируса, сообщает туркменская служба «Радио Свобода».

Для этого помещения школ, детских садов и больниц окуривают верблюжьей колючкой. Семейным врачам поручили осуществлять обход своих участков. Сформированы и специальные группы для борьбы с вирусами. При этом официально не говорится о том, что меры принимаются для противодействия именно COVID-19.

Верблюжья колючка — народное средство, которое уже давно применяется в Туркмении для обеззараживания помещений. Использование народных лекарственных средств и трав пропагандирует лично Бердымухамедов. Президент Туркменистана в 2019 году посвятил первый день своего отпуска творчеству и закончил написание одиннадцатого тома книги о травах.