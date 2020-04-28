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Микола Тищенко, фото: Znaj.ua
Це штаб для особистих зустрічей заради перебудови Києва: Тищенко про свій ресторан «Велюр», що працює в карантинhttps://racurs.ua/ua/n137392-ce-shtab-dlya-osobystyh-zustrichey-zarady-peretvorennya-kyieva-tyschenko-pro-sviy-restoran.htmlРакурс
Микола Тищенко, нардеп зі «Слуги народу», відреагував на скандал зі своїм київським рестораном «Велюр», до котрого, згідно з розслідуванням журналістів Bihus.info, продовжують під час карантину приходити відвідувачі.
Тищенко запевняє, що особи, котрих помітили журналісти, насправді приходили до «Велюру» не поїсти, а на «особисті зустрічі». Про це він заявив у своєму Інстаграмі.
Це своєрідний такий штаб, — запевнив Тищенко. — У «Велюрі» я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму … перетворення міста Києва.
Нардеп запевнив, що ресторан не працює для відвідувачів.
Мені зараз неймовірно соромно від того, що мої рідкісні, поодинокі гості змушені виходити з ресторану … голодними, — заявив Тищенко.
Ситуацію зі скандалом довкола «Велюру» нардеп вважає «інформаційним замовленням».
Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время «медиа-охоты», фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус. инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте — «личные встречи». Единичные встречи. И поверьте результат этих встреч почувствуют все кто думает последующие — 5 лет грабить мой город �Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции… В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу… преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни… PS. Разумеется, если есть «информационный заказ», правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана… голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила �☝️
Нагадаємо, журналісти Bihus.info, які понад тиждень спостерігали за рестораном «Велюр», зафіксували біля нього низку відомих людей. Водночас журналістам забронювати там столик не вдалося.