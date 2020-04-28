Микола Тищенко, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n137392-ce-shtab-dlya-osobystyh-zustrichey-zarady-peretvorennya-kyieva-tyschenko-pro-sviy-restoran.html

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Микола Тищенко, нардеп зі «Слуги народу», відреагував на скандал зі своїм київським рестораном «Велюр», до котрого, згідно з розслідуванням журналістів Bihus.info, продовжують під час карантину приходити відвідувачі.

Тищенко запевняє, що особи, котрих помітили журналісти, насправді приходили до «Велюру» не поїсти, а на «особисті зустрічі». Про це він заявив у своєму Інстаграмі.

Це своєрідний такий штаб, — запевнив Тищенко. — У «Велюрі» я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму … перетворення міста Києва.

Нардеп запевнив, що ресторан не працює для відвідувачів.

Мені зараз неймовірно соромно від того, що мої рідкісні, поодинокі гості змушені виходити з ресторану … голодними, — заявив Тищенко.

Ситуацію зі скандалом довкола «Велюру» нардеп вважає «інформаційним замовленням».

Нагадаємо, журналісти Bihus.info, які понад тиждень спостерігали за рестораном «Велюр», зафіксували біля нього низку відомих людей. Водночас журналістам забронювати там столик не вдалося.