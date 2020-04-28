Зникнення Кім Чен Ина: Трамп каже, що володіє даними про стан здоров’я диктатора

https://racurs.ua/ua/n137391-tramp-zayavyv-scho-volodiie-informaciieu-pro-stan-zdorov-ya-kim-chen-yna.html

Ракурс

Зникнення Кім Чен Ина та чутки про ймовірну смерть диктатора прокоментував президент США Дональд Трамп. Американський лідер, зокрема, поставив під сумнів правдивість послання диктатора Північної Кореї, яке минулими вихідними оприлюднив офіційний Пхеньян.

У мене є гарне розуміння ситуації, але я не можу говорити про це зараз. Я сподіваюся, що із ним усе гаразд…, — пише CNN.

Пізніше Трамп заявив, що «ніхто не знає", де зараз перебуває Кім Чен Ин, та припустив, що диктатор не міг самотужки «зробити заяву в суботу», яку розповсюдили північнокорейські ЗМІ через поширення чуток про його хворобу. У посланні Кім Чен Ин нібито висловлював вдячність будівельникам туристичної зони на східному узбережжі курортного міста Вонсан. Саме там раніше помітили особистий потяг очільника КНДР.

Він нічого не казав у минулу суботу. Ніхто не знає, де він перебуває, тому він, очевидно, не міг цього сказати. Це надзвичайна новина, що Кім Чен Ин зробив заяву в суботу. Я не думаю, що це так, — вважає Трамп.





Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на різні джерела повідомляли про смерть Кім Чен Ина після операції на серці. Водночас глава Корейської асоціації дружби, дипломат Алехандро Као де Бенос запевнив видання Bloomberg, що інформація про смерть диктатора не відповідає дійсності.

На думку експертів, інформація про смерть Кім Чен Ина приховуватиметься кілька днів, доки остаточно не буде названо його наступника. Лідеркою Північної Кореї має стати сестра Кім Чен Ина — Кім Йо Чжон.