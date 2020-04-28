Исчезновение Ким Чен Ына: Трамп говорит, что владеет информацией о состоянии здоровья диктатора

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Исчезновение Ким Чен Ына и слухи о возможной смерти диктатора прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер, в частности, поставил под сомнение правдивость послания диктатора Северной Кореи, которое в минувшие выходные обнародовал официальный Пхеньян.

У меня есть хорошее понимание ситуации, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что с ним все в порядке…, — пишет CNN.

Позже Трамп заявил, что «никто не знает», где находится Ким Чен Ын, и предположил, что диктатор не мог самостоятельно «сделать заявление в субботу», которое распространили северокорейские СМИ на фоне появления слухов о его болезни. В послании Ким Чен Ын якобы выражал благодарность строителям туристической зоны на восточном побережье курортного города Вонсан. Там раньше был замечен личный поезд главы КНДР.

Он ничего не говорил в прошлую субботу. Никто не знает, где он находится, поэтому он, очевидно, не мог этого сказать. Это была бы чрезвычайная новость, что Ким Чен Ын сделал заявление в субботу. Я не думаю, что это так, — считает Трамп.





Напомним, СМИ со ссылкой на различные источники сообщали о смерти Ким Чен Ына после операции на сердце. В то же время глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти диктатора не соответствует действительности.

По мнению экспертов, информацию о смерти Ким Чен Ына могут скрывать несколько дней, пока окончательно не будет назван его преемник. Лидером Северной Кореи станет сестра Ким Чен Ына — Ким Ин Чжон.