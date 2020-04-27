Ким Чен Ын, фото: Janne Wittoeck

https://racurs.ua/n137340-perebejchik-iz-kndr-nazval-vozmojnuu-prichinu-zagadochnogo-ischeznoveniya-kim-chen-yna.html

Ракурс

Ким Чен Ын, лидер КНДР, мог получить травму во время испытаний ракет, которые состоялись 14 апреля.

Перебежчик из КНДР в США Ли Чжон Хо, который ранее был членом правящей Трудовой партии Северной Кореи, заявил об этом в комментарии южнокорейскому изданию Dong-a Ilbo.

Ким отсутствует в отчетах об испытаниях, пока не было опубликовано никаких кадров о запуске ракеты и подготовке боевых самолетов, что указывает на возможность неожиданной аварии, — подчеркнул Ли.

Ли отметил, что официальные северокорейские СМИ не могут без разрешения Ким Чен Ына опубликовать кадры ракетных испытаний. То, что они до сих пор отсутствуют, по мнению Ли, может свидетельствовать, что Ким Чен Ын заболел вскоре после этих испытаний.

Также испытания не могут проводиться без разрешения главнокомандующего КНДР. Поэтому проведенные утром 14 апреля ракетные пуски свидетельствуют, что на тот момент у Ким Чен Ына не было проблем со здоровьем, отметил Ли.

В то же время слухи о том, что лидер КНДР умер в результате неудачной операции на сердце, сделанной местным хирургом в одном из регионов, кажутся Ли маловероятными.

Все врачи Ким Чен Ына из больницы Бонхва в Пхеньяне, — отметил Ли.

По информации сайта «38 North», который мониторит ситуацию в Северной Корее, спутниковые снимки свидетельствуют, что поезд Ким Чен Ына 21 и 23 апреля находился на железнодорожном вокзале в курортном городе Вонсан на восточном побережье страны. Это может свидетельствовать, что лидер КНДР находится за пределами столицы страны города Пхеньяна.

В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, во время заседания политбюро Трудовой партии. Он, в частности, пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего покойного деда Ким Ир Сена.

Напомним, японское издание Shukan Gendai недавно сообщило, что Ким Чен Ын перешел в «вегетативное состояние» в результате операции на сердце, поскольку проводивший ее хирург очень нервничал и у него тряслись руки.