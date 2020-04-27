Кім Чен Ин, фото: Janne Wittoeck

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Кім Чен Ин, лідер КНДР, міг отримати травму під час випробувань ракет, які відбулися 14 квітня.

Перебіжчик із КНДР до США Лі Чжон Хо, який раніше був членом правлячої Трудової партії Північної Кореї, заявив про це в коментарі південнокорейському виданню Dong-a Ilbo.

Кім відсутній у звітах про випробування, поки не було опубліковано жодних кадрів про запуск ракети та підготовку бойових літаків, що вказує на можливість несподіваної аварії, — зазначив Лі.

Лі зауважив, що офіційні північнокорейські ЗМІ не можуть без дозволу Кім Чен Ина опублікувати кадри ракетних випробувань. Те, що вони досі відсутні, на думку Лі, може свідчити, що Кім Чен Ин захворів невдовзі після цих випробувань.

Також випробування не можуть проводитися без дозволу головнокомандувача КНДР. Тому проведені вранці 14 квітня ракетні пуски свідчать, що на той момент у Кім Чен Ина не було проблем зі здоров’ям, зазначив Лі.

Водночас чутки про те, що лідер КНДР помер в результаті невдалої операції на серці, зробленої місцевим хірургом в одному з регіонів, здаються Лі малоймовірними.

Усі лікарі Кім Чен Ина з лікарні Бонхва в Пхеньяні, — зазначив Лі.

За інформацією сайту «38 North», який моніторить ситуацію в Північній Кореї, супутникові знімки свідчать, що потяг Кім Чен Ина 21 і 23 квітня перебував на залізничному вокзалі в курортному місті Вонсан, що на східному узбережжі країни. Це може свідчити, що лідер КНДР перебуває за межами столиці країни міста Пхеньяна.

Востаннє Кім Чен Ин з’являвся на публіці 11 квітня, під час засідання політбюро Трудової партії. Він, зокрема, пропустив 15 квітня святкування дня народження свого покійного діда Кім Ір Сена.

Нагадаємо, японське видання Shukan Gendai нещодавно повідомило, що Кім Чен Ин впав у «вегетативний стан» в результаті операції на серці, оскільки хірург, який її проводив, дуже нервував і в нього тряслися руки.