Комитет поддержал законопроект об увольнении главы НАБУ. Фото: stopcor.org

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 28 апреля рассмотрел законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Члены комитета поддержали за основу законопроект № 3133 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах». Автором закона является народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

По словам Гончаренко, этот законопроект ликвидирует упущения в законодательстве, поскольку в законе об Антикоррупционном бюро запрещается назначение на должность лиц, совершивших коррупционное правонарушение, но не прописана процедура увольнения лиц, в отношении которых решением суда установлен факт совершения такого коррупционного правонарушения.

При этом председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская считает, что законопроект № 3133 противоречит действующему законодательству. Она напомнила, что в октябре 2019 года ВРУ приняла решение, что государственного служащего можно уволить с государственной службы в случае совершения им коррупционного правонарушения только в том случае, когда суд наложил санкцию в виде лишения права занимать определенные должности. Красносельская подчеркнула, что это было гарантией сохранения на должностях добросовестных госслужащих.

По состоянию на сейчас нельзя уволить за административное правонарушение, связанное с коррупцией, например, секретаря главы райгосадминистрации, а вы сейчас предлагаете упростить увольнение главы НАБУ и Генпрокурора, — отметила нардеп и добавила, что принятие такого законопроекта ставит под сомнение сотрудничество с МВФ.

Напомним, комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендовал включить в повестку дня сессии законопроект № 3133, который запрещает занимать руководящие должности в правоохранительных органах лицам, в отношении которых был составлен протокол о коррупции.