Комітет підтримав законопроект про звільнення глави НАБУ. Фото: stopcor.org

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 28 квітня розглянув законопроект про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Члени комітету підтримали за основу законопроект № 3133 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах». Автором закону є народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Про це повідомляє «Судова влада України».

За словами Гончаренка, цей законопроект ліквідує упущення в законодавстві, оскільки в законі про Антикорупційне бюро забороняється призначення на посаду осіб, які вчинили корупційне правопорушення, але не прописана процедура звільнення осіб, щодо яких рішенням суду встановлено факт вчинення такого корупційного правопорушення.

При цьому голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільска вважає, що законопроект № 3133 суперечить чинному законодавству. Вона нагадала, що в жовтні 2019 року ВРУ ухвалила рішення, що державного службовця можна звільнити з державної служби у випадку вчинення ним корупційного правопорушення тільки в тому випадку, коли суд наклав санкцію у виді позбавлення права обіймати певні посади. Красносільська наголосила, що це було гарантією збереження на посадах добросовісних держслужбовців.

Станом на зараз не можна звільнити за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, наприклад, секретаря голови райдержадміністрації, а ви зараз пропонуєте спростити звільнення голови НАБУ та Генпрокурора, — зазначила нардеп і додала, що прийняття такого законопроекту ставить під сумнів співпрацю з МВФ.

Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради рекомендував включити до порядку денного сесії законопроект № 3133, який забороняє займати керівні посади в правоохоронних органах особам, щодо яких було складено протокол про корупцію.