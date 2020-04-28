Карантин у Києві послаблять: Кличко розповів, кому і коли дозволять працювати

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Карантин у Києві, запроваджений через спалах коронавірусу, послаблять 12 травня. Мер столиці Віталій Кличко під час щоденного онлайн-брифінгу розповів про перший етап виходу міста з карантину та перелічив столичні заклади, яким невдовзі дозволять працювати.

На першому етапі зняття карантину у Києві дозволять роботу:

непродовольчих магазинів (до 300 кв. м) за умови виконання вимоги щодо перебування не більше одного відвідувача у масці на 10 кв. м;

перукарень (за попереднім записом і не більше одного клієнта у приміщенні);

кав’ярень і ресторанів, які зможуть працювати на винос;

адвокатських, нотаріальних, аудиторських бюро;

кіосків з їжею на винос (але із забороною їсти стоячи на місці);

ательє та інших маленьких підприємств з побутового обслуговування (але не більше одного клієнта на 10 кв. м).

Також відкриються столичні парки та сквери, де можна буде гуляти групами не більше двох осіб або двох осіб з дитиною. Окрім цього, після відповідного рішення уряду, яке очікується 29 квітня, почнуть працювати ринки.

Зачиненими на першому етапі зняття карантину у Києві будуть школи і дитсадки, спортивні і дитмайданчики, прибережні зони, а також великі магазини і ТРЦ. Всі ці об'єкти відкриватимуть на другому етапі послаблення обмежувальних заходів.

Громадський транспорт й надалі працюватиме в обмеженому режимі. Його звичайний рух, зокрема й роботу метро у Києві, можна буде відновити лише після окремого рішення Кабміну.

Кличко нагадав, що перший етап послаблення карантину почнеться з 12 травня, якщо на початку травня не буде нового сплеску захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість осіб, які заражені коронавірусною інфекцією COVID-19. За минулу добу заразились коронавірусом 78 осіб. Загалом у столиці 1 тис. 298 заражених. За час епідемії у Києві померли 20 осіб, а 60 людей повністю видужали від коронавірусу.