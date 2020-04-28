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Ракурс
Ірина Венедіктова відреагувала на акцію протесту. Фото: РБК-Україна

Лякали пенсіонерів і плювали в пісочницю: Венедіктова про акцію «Хто замовив Гандзюк?»

28 кві 2020, 12:49
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала акцію протесту «Хто замовив Гандзюк?», яка проходила вчора ввечері під вікнами її будинку. Акція протесту проводилася у зв’язку з діяльністю Венедіктової з розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

У своєму Facebook генпрокурор залишила короткий пост, у якому спробувала присоромити протестуючих за хуліганську поведінку.

За словами Венедіктової, справжні правозахисники не приходять кричати на дитячі майданчики, не плюють у пісочниці та не лякають пенсіонерів. Така поведінка більш характерна для хуліганів.

Генпрокурор заявила, що розслідуванням вбивства Катерини Гандзюк протягом двох років займалася група слідчих і прокурорів, яка за чисельністю набагато більша за кількість осіб із фаєрами, що вчора мітингували під її будинком.

Також Венедіктова повідомила, що саме в цей час відбувалося реформування прокуратури та судової системи.

Венедіктова заявила, що наразі почався процес розгляду всіх матеріалів слідства. Всього налічується 55 томів по даній справі.

Користувачі Facebook бурхливо відреагували на подібні заяви Венедіктової.

Скріншот коментарів користувачів на пост Ірини Венедіктової у FacebookДеякі користувачі заявили, що коли людей з фаєрами буде достатня кількість, то Венедіктовій доведеться із валізами тікати з країни.

Скріншот коментарів користувачів на пост Ірини Венедіктової у FacebookВони вважають, що сусідів Венедіктової більше турбує той факт, що їм доводиться жити поруч із людиною, яка гальмує розслідування вбивства Гандзюк.

Скріншот коментарів користувачів на пост Ірини Венедіктової у FacebookТак само було висловлено великий сумнів у правдивості слів Венедіктової про реформовані прокуратуру і суди.

Скріншот коментарів користувачів на пост Ірини Венедіктової у FacebookКрім того, було відзначено, що учасниками акції протесту були зовсім не правозахисники, а громадськість, яка обурена вбивством Гандзюк і бездіяльністю правоохоронних органів.

Скріншот коментарів користувачів на пост Ірини Венедіктової у Facebook

Скріншот коментарів користувачів на пост Ірини Венедіктової у Facebook

Скріншот коментарів користувачів на пост Ірини Венедіктової у Facebook

Скріншот коментарів користувачів на пост Ірини Венедіктової у Facebook



Скріншот коментарів користувачів на пост Ірини Венедіктової у Facebook

Як раніше писав «Ракурс», вчора ввечері кілька десятків активістів прийшли до будинку, в якому мешкає Венедіктова, і вимагали її звільнення, а також справедливого розслідування вбивства Гандзюк. Активісти були в масках, вони включили музику, запалили піротехніку і намалювали на асфальті перед вікнами будинку Венедіктової фразу «Тут живе подруга вбивць Гандзюк».

Джерело: Ракурс


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