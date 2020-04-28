Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137394-pugali-pensionerov-i-plevali-v-pesochnicu-venediktova-ob-akcii-kto-zakazal-gandzuk.html

Ракурс

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала акцию протеста «Кто заказал Гандзюк?», которая проходила вчера вечером под окнами ее дома. Акция протеста проводилась в связи с деятельностью Венедиктовой по расследованию убийства Екатерины Гандзюк.

В своем Facebook генпрокурор оставила короткий пост, в котором попыталась пристыдить протестующих за хулиганское поведение.

По словам Венедиктовой, настоящие правозащитники не приходят кричать на детские площадки, не плюют в песочницы и не пугают пенсионеров. Такое поведение больше характерно для хулиганов.

Генпрокурор заявила, что расследованием убийства Екатерины Гандзюк на протяжение двух лет занималась группа следователей и прокуроров, которая по численности гораздо больше количества лиц с файерами, что вчера митинговали под ее домом.

Также Венедиктова сообщила, что в это самое время происходило реформирование прокуратуры и судебной системы.

Венедиктова заявила, что в настоящее время начался процесс рассмотрения всех материалов следствия. Всего насчитывается 55 томов по данному делу.

Пользователи Facebook бурно отреагировали на подобные заявления Венедиктовой.

Некоторые пользователи заявили, что когда людей с файерами будет достаточное количество, то Венедиктовой придется с чемоданами бежать из страны.

Пользователи считают, что соседей Венедиктовой больше беспокоит тот факт, что им приходится жить рядом с человеком, который тормозит расследование убийства Гандзюк.

Так же было высказано большое сомнение в правдивости слов Венедиктовой о реформированной прокуратуре и судах.

Кроме того, было отмечено, что участниками акции протеста были вовсе не правозащитники, а общественность, которая возмущена убийством Гандзюк и бездействием правоохранительных органов.

Как ранее писал «Ракурс», вчера вечером несколько десятков активистов пришли к дому, в котором живет Венедиктова, и требовали ее увольнения, а также справедливого расследования убийства Гандзюк. Активисты были в масках, они включили музыку, зажгли пиротехнику и нарисовали на асфальте перед окнами дома Венедиктовой фразу «Здесь живет подруга убийц Гандзюк».