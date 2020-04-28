Карантин в Киеве ослабят: Кличко рассказал, кому и когда позволят работать

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Карантин в Киеве, введенный из-за вспышки коронавируса, ослабят 12 мая. Мэр столицы Виталий Кличко в ходе ежедневного онлайн-брифинга рассказал о первом этапе выхода города из карантина и перечислил столичные заведения, которым вскоре позволят работать.

На первом этапе снятия карантина в Киеве разрешат работу:

непродовольственных магазинов (до 300 кв. м) при условии выполнения требования о пребывании не более одного посетителя в маске на 10 кв. м;

парикмахерских (по предварительной записи и не более одного клиента в помещении);

кафе и ресторанов, которые будут работать на вынос;

адвокатских, нотариальных, аудиторских бюро;

киосков с едой на вынос (но с запретом есть стоя на месте);

ателье и других маленьких предприятий по бытовому обслуживанию (но не более одного клиента на 10 кв. м).

Также откроются столичные парки и скверы, где можно будет гулять группами не более двух человек или двух человек с ребенком. Кроме этого, после соответствующего решения правительства, которое ожидается 29 апреля, начнут работать рынки.

Закрытыми на первом этапе снятия карантина в Киеве будут школы и детсады, спортивные и детские площадки, прибрежные зоны, а также крупные магазины и ТРЦ. Все эти объекты начнут открывать на втором этапе ослабления ограничительных мер.

Общественный транспорт и в дальнейшем будет работать в ограниченном режиме. Его обычное движение, в том числе и работа метро в Киеве, восстановится только после решения Кабмина.

Кличко напомнил, что первый этап ослабления карантина начнется с 12 мая, если в начале мая не будет нового всплеска заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в Киеве возросло количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. За минувшие сутки заразились коронавирусом 78 человек. Всего в столице 1 тыс. 298 зараженных. За время эпидемии в Киеве умерли 20 человек, а 60 человек полностью выздоровели от коронавируса.