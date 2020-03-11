Комітет рекомендує внести законопроект щодо звільнення Ситника до порядку денного Верховної Ради

Артем Ситник. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n135017-komitet-rekomenduie-vnesty-zakonoproekt-schodo-zvilnennya-sytnyka-do-poryadku-dennogo-verhovnoyi.html

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Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради рекомендує включити до порядку денного сесії законопроект № 3133, який забороняє займати керівні посади в правоохоронних органах особам, щодо яких було складено протокол про корупцію.

Даний законопроект ще називають «законопроектом щодо звільнення Ситника». Як відомо, на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника був складений протокол про корупцію, на підставі якого винесено відповідне рішення суду, пише «Страна».

Глава комітету Денис Монастирський заявив, що сьогодні було прийнято рішення, в якому рекомендується внести до порядку денного сесії ВР законопроект № 3133. Однак даний законопроект не розглядався по суті, так як він ще не включений до порядку денного сесії.

Лише після включення даного законопроекту до порядку денного парламенту комітет зможе його розглянути досконально. Це може статися під час позачергового засідання парламенту або після закінчення розгляду законопроекту про землю.

Нардеп із «Слуги народу» Максим Бужанський, який є членом комітету з питань правоохоронної діяльності, також підтвердив прийняття рішення про внесення законопроекту № 3133 до порядку денного сесії. Нардеп вважає, що законопроект буде внесений парламентом до порядку денного після розгляду законопроекту про землю.