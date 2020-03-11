Віталій Кличко. Фото: DW

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Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в «Слузі народу» розглядають кілька кандидатур на посаду глави столиці. Серед кандидатів навіть був добре всім відомий шоумен із «Кварталу» Євген Кошовий, якого в народі прийнято називати «Лисим Женею».

Про це Кличко розповів, коли відповідав на запитання щодо майбутніх виборів мера Києва в інтерв’ю проекту «Обозреватель».

Кличко сказав, що з ним, звичайно, «Слуги народу» не діляться конфіденційною інформацією, але йому стало відомо зі своїх джерел, що Лисому Жені запропонували балотуватися на пост мера Києва. Як відомо, Кошовий грає на сцені Кличка.

За словами мера Києва, «Слуги народу» навіть визначали рейтинг Кошового, але шоумен вирішив відмовитися від боротьби за крісло київського глави.

Кличко не захотів коментувати чутки про те, що мером Києва може стати нардеп Микола Тищенко, який є кумом нинішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Кличка, утриматися в кріслі мера йому допоміг адвокат президента США Рудольф Джуліані, який в особистій бесіді переконав радника президента України залишити Кличка на посаді мера столиці.

Мер Києва з гордостю заявив, що може звернутися до президента США Дональда Трампа та Джуліані, а це доводить, що він має авторитет у світі.

Кличко заявив, що йому дуже хочеться, щоб президенту України Володимиру Зеленському вдалося реалізувати ті обіцянки, які він давав під час передвиборчої кампанії і мер Києва навіть готовий надати в цьому допомогу.

Однак на питання щодо вступу в партію «Слуга народу» Кличко відповів, що не звик міняти своїх політичних переконань. Колір його партії «Удар» червоний і міняти його на зелений він поки що не збирається. Крім того, він не отримував від «Слуги народу» пропозиції про співпрацю або злиття.

Кличко додав, що не вважає помилкою свій альянс із колишнім президентом України Петром Порошенком. На думку мера Києва, на той момент рішення про об'єднання було правильним.

А ось у розвідку з Порошенком чи Зеленським Кличко не пішов би. Замість них він вибрав би свого брата Володимира, який завжди прикриє спину.