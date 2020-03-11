Виталий Кличко. Фото: DW

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Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в «Слуге народа» рассматривают несколько кандидатур на пост градоначальника столицы. Среди кандидатов даже был хорошо всем известный шоумен из «Квартала» Евгений Кошевой, которого в народе принято называть «Лысым Женей».

Об этом Кличко рассказал, когда отвечал на вопросы относительно будущих выборов мэра Киева в интервью «Обозревателю».

Кличко сказал, что с ним, конечно, «Слуги народа» не делятся конфиденциальной информацией, но ему стало известно из своих источников, что Лысому Жене предложили баллотироваться на пост мэра Киева. Как известно, Кошевой играет на сцене Кличко.

По словам мэра Киева, «Слуги народа» даже определяли рейтинг Кошевого, но шоумен решил отказаться от борьбы за кресло киевского градоначальника.

Кличко не захотел комментировать слухи о том, что мэром Киева может стать нардеп Николай Тищенко, который является кумом нынешнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Кличко, удержаться в кресле мэра ему помог адвокат президента США Рудольф Джулиани, который в личной беседе убедил советника президента Украины оставить Кличко на должности мэра столицы.

Мэр Киева не без доли гордости заявил, что может обратиться к президенту США Дональду Трампу и Джулиани, а это доказывает, что он имеет авторитет в мире.

Кличко заявил, что ему очень хочется, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского получилось реализовать те обещания, которые он давал во время предвыборной кампании и мэр Киева даже готов оказать в этом помощь.

Однако на вопрос относительно вступления в партию «Слуга народа» Кличко ответил, что не привык менять своих политических убеждений. Цвет его партии «Удар» красный и менять его на зеленый он пока не собирается. Кроме того, он не получал от «Слуги народа» предложения о сотрудничестве или слиянии.

Кличко добавил, что не считает ошибкой свой альянс с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. По мнению мэра Киева, на тот момент решение об объединении было правильным.

А вот в разведку с Порошенко или Зеленским Кличко не пошел бы. Вместо них он выбрал бы своего брата Владимира, который всегда прикроет спину.