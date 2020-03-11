Комитет рекомендует внести законопроект по увольнению Сытника в повестку дня Верховной Рады

Артем Сытник. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n135017-komitet-rekomenduet-vnesti-zakonoproekt-po-uvolneniu-sytnika-v-povestku-dnya-verhovnoy-rady.html

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендует включить в повестку дня сессии законопроект № 3133, который запрещает занимать руководящие должности в правоохранительных органах лицам, в отношении которых был составлен протокол о коррупции.

Данный законопроект еще называют «законопроектом по увольнению Сытника». Как известно, на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника был составлен протокол о коррупции, на основании которого вынесено соответствующее решение суда, пишет «Страна».

Глава комитета Денис Монастырский заявил, что сегодня было принято решение, в котором рекомендуется внести в повестку дня сессии ВР законопроект № 3133. Однако данный законопроект не рассматривался по сути, так как он еще не включён в повестку дня сессии.

Лишь после включения данного законопроекта в повестку дня парламента комитет сможет его рассмотреть досконально. Это может произойти во время внеочередного заседания парламента или после окончания рассмотрения законопроекта о земле.

Нардеп из «Слуги народа» Максим Бужанский, который является членом комитета по вопросам правоохранительной деятельности, также подтвердил принятие решения о внесении законопроекта № 3133 в повестку дня сессии. Нардеп считает, что законопроект будет внесен парламентом в повестку дня после рассмотрения законопроекта о земле.