В одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва прогримів вибух. Фото: Діловий Слов'янськ

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Ракурс

Вибух у Києві прогримів сьогодні вночі в одній із житлових багатоповерхівок Дарницького району Києва. Інцидент стався близько 1.00 ночі в будинку на вулиці Ревуцького.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Нацполіції, фахівці з вибухівки і медики, повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

На місці інциденту правоохоронці виявили 29-річного жителя будинку і його дружину. У чоловіка і жінки були травми різного ступеня тяжкості.

Чоловік постраждав більше і був госпіталізований до лікарні. Жінці медична допомога була надана на місці.

За попередніми даними поліції, на сходовому майданчику вибухнула бойова граната. Вчора ввечері потерпілий чоловік зі своїми друзями розпивав спиртні напої на сходовому майданчику будинку. Після кількох чарок чоловік вирішив похвалитися бойовою гранатою, яку приніс із своєї квартири.

П’яні чоловіки стали гратися боєприпасом і в якийсь момент висмикнули чеку. Господар спробував заховати гранату, а його товариші по чарці втекли.

Якраз у цей момент із квартири вийшла дружина власника гранати. Прогримів вибух, у результаті якого чоловік і жінка отримали поранення.

Поліцейські встановлюють модифікацію і походження гранати. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція даної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Як раніше писав «Ракурс», на Київщині під час сварки двох чоловіків вибухнула граната, яку приніс із собою один із учасників конфлікту. В результаті вибуху один чоловік загинув, ще двоє — госпіталізовані з пораненнями.