Виробники фальсифікованого алкоголю фінансували ЛДНР. Фото:

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У Київській та Рівненській областях силовики проводять обшуки у підпільних цехах з незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Ці нелегальні підприємства виготовляли спиртне у великих промислових масштабах та не сплачують податки до державного бюджету. Правоохоронці виявили бухгалтерську документацію, горілчану продукцію з підробленими акцизними марками та близько 100 т спиртової суміші. Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 3 ст. 258−5 КК України). Про це 28 квітня повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідчі вважають, що алкогольна продукція з цих цехів реалізувалася в Україні, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Прибуток від фальсифікату йшов на фінансування терористичних ДНР та ЛНР через формально законні юридичні особи.

В прокуратурі наголошують, що фактичні власники цих підприємств перебувають в міжнародному розшуку, в тому числі за злочини, вчинені в період Революції гідності. Зазначається, що ділки наразі перебувають на окупованому Донбасі та в Росії. Деякі з них є «почесними громадянами та заступниками міністрів» ОРДЛО.

Нагадаємо, у Києві виявили підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусної інфекції COVID-19. Виявилося, що в Україну з Туреччини препарати доставляли поза митним контролем.