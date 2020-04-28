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Відправляти заробітчан за кордон зараз нелогічно — Кулеба (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137401-vidpravlyaty-zarobitchan-zaraz-za-kordon-ne-logichno-kuleba-video.htmlРакурс
Відправляти українських заробітчан за кордон зараз «нелогічно» попри надходження відповідних звернень від держав-партнерів України.
Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив про це під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу.
Кулеба заявив, що український уряд керується передусім міркуваннями безпеки і здоров’я громадян.
В умовах поширення пандемії будь-яка подорож — це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком, — наголосив міністр.
Зараз, за словами Кулеби, усі зусилля уряду спрямовані на те, щоб повернути українців з-за кордону.
Тому на цьому тлі наразі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія, — зазначив Кулеба.
Водночас Кулеба запевнив, що український уряд налаштований конструктивно і готовий переглянути цю позицію «в контексті зміни ситуації з пандемією».
Нещодавно в міністерстві сільського та лісового господарства Фінляндії заявили, що планувалося прибуття з України близько 1 тис. сезонних працівників. Однак, оскільки український уряд заборонив заробітчанам виїжджати до інших держав, прибути встигли лише близько 200 працівників з України, повідомляє телеканал Yle.
Нагадаємо, польські фермери готові возити українських заробітчан чартерними рейсами, щоб врятувати врожай.