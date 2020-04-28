Дмитро Кулеба, фото: «Урядовий портал»

https://racurs.ua/ua/n137401-vidpravlyaty-zarobitchan-zaraz-za-kordon-ne-logichno-kuleba-video.html

Ракурс

Відправляти українських заробітчан за кордон зараз «нелогічно» попри надходження відповідних звернень від держав-партнерів України.

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив про це під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу.

Кулеба заявив, що український уряд керується передусім міркуваннями безпеки і здоров’я громадян.

В умовах поширення пандемії будь-яка подорож — це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком, — наголосив міністр.

Зараз, за словами Кулеби, усі зусилля уряду спрямовані на те, щоб повернути українців з-за кордону.

Тому на цьому тлі наразі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія, — зазначив Кулеба.

Водночас Кулеба запевнив, що український уряд налаштований конструктивно і готовий переглянути цю позицію «в контексті зміни ситуації з пандемією».

Нещодавно в міністерстві сільського та лісового господарства Фінляндії заявили, що планувалося прибуття з України близько 1 тис. сезонних працівників. Однак, оскільки український уряд заборонив заробітчанам виїжджати до інших держав, прибути встигли лише близько 200 працівників з України, повідомляє телеканал Yle.

Нагадаємо, польські фермери готові возити українських заробітчан чартерними рейсами, щоб врятувати врожай.