Названо дати закінчення епідемії коронавірусу в різних країнах. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n137405-koly-zakinchytsya-epidemiya-koronavirusu-v-riznyh-krayinah-prognoz-vchenyh-infografika.html

Ракурс

Епідемія коронавирусу стала справжнім випробуванням для людства. В усіх країнах громадяни з нетерпінням очікують зняття обмежень, але ніхто не наважується назвати точну дату закінчення пандемії коронавірусу. Таку сміливість взяли на себе вчені Сінгапурського університету технологій та дизайну і лабораторії Data-Driven Development Lab під керівництвом професора Цзяньсю Луо з Массачусетського технологічного інституту.

Вчені провели збір усієї інформації про поширення коронавірусу в країнах, спробували врахувати всі можливі фактори і створили математичну модель завершення пандемії. Своїми розрахунками вони поділилися на спеціально створеному веб-ресурсі.

Для розрахунку прогнозів використовувалася так звана SIR-модель (Susceptible — Infected — Recovered). У моделі враховується кількість сприйнятливих, інфікованих і вже вилікуваних громадян у певні моменти часу, а також активність контактів між людьми.

Наразі на сайті можна ознайомитися із прогнозними графіками закінчення епідемії для 87 країн, у тому числі і для України.

Якщо вірити даним ресурсу, то прогностичні криві показують, що в Україні епідемія із ймовірністю 99% повинна вщухнути 27 травня, а повністю буде ліквідована 6 липня.

Для Білорусі прогнозні показники ймовірного затихання епідемії до 99% будуть досягнуті 28 травня, а повністю епідемія закінчиться 6 липня.

У Росії прогнозовані показники будуть досягнуті 4 червня і 18 серпня відповідно.

За розрахунками вчених у всьому світі епідемія із ймовірністю 99% повинна вщухнути 15 червня, а повністю буде ліквідована лише 26 листопада.

На ресурсі вказано, що розрахункові дати можуть бути помилковими, тому що врахувати абсолютно всі фактори поширення коронавірусу не можливо.

Як раніше писав «Ракурс», міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може уникнути піку епідемії коронавірусу в тому випадку, якщо громадяни будуть дотримуватися усіх правил введеного карантину.