Володимир Слончак, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n137404-sud-obyraie-zapobijnyy-zahid-zvilnenomu-za-biyku-z-policiieu-eks-zastupnyku-klychka-slonchaku.html

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Солом’янський райсуд Києва розглядає клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому заступнику голови КМДА Володимиру Слончаку, звільненому нещодавно з посади мером столиці Віталієм Кличком через інцидент із патрульною поліцією.

Щодо Слончака поліція розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За це правопорушення йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Ввечері 26 квітня поліція зупинила легковий автомобіль, пасажиром якого був Слончак.

Коли патрульний поліцейський перевіряв документи водія, Слончак вступив із правоохоронцем у суперечку, згодом вийшов із автомобіля і накинувся з кулаками на патрульного.

Нагадаємо, відео інциденту, зняте камерою одного з поліцейських, згодом було опубліковане в інтернеті. На нього, зокрема, потрапив момент затримання Слончака.