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Закон про ринок сільгоспземель підписав Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n137406-zakon-pro-rynok-silgospzemel-pidpysav-zelenskyy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 552-ІХ, котрий запроваджує в Україні ринок сільськогосподарських земель.
Заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, згідно з цим законом, буде скасована з липня 2021 року, проте з певними обмеженнями. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
З 1 липня 2021 року виключно громадяни України отримають можливість набувати право власності на земельні ділянки площею до 100 га. З 1 січня 2024 року аналогічну можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці, а обмеження на площу земельних ділянок буде збільшено до 10 тис. га.
Питання можливості продажу землі іноземцям має вирішуватися за результатами референдуму.
Україна чекала на цей закон з часу здобуття незалежності, — заявив Зеленський.
Нагадаємо, цей закон Верховна Рада підтримала в другому читанні в ніч на 31 березня, після завершення розгляду понад 4 тис. правок.