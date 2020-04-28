Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує ринок сільгоспземель, фото: Zik

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 552-ІХ, котрий запроваджує в Україні ринок сільськогосподарських земель.

Заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, згідно з цим законом, буде скасована з липня 2021 року, проте з певними обмеженнями. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

З 1 липня 2021 року виключно громадяни України отримають можливість набувати право власності на земельні ділянки площею до 100 га. З 1 січня 2024 року аналогічну можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці, а обмеження на площу земельних ділянок буде збільшено до 10 тис. га.

Питання можливості продажу землі іноземцям має вирішуватися за результатами референдуму.

Україна чекала на цей закон з часу здобуття незалежності, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, цей закон Верховна Рада підтримала в другому читанні в ніч на 31 березня, після завершення розгляду понад 4 тис. правок.