Коронавирус в Киеве

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Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии в Петропавловской Борщаговке. Из-за этого возле общежития правоохранители установили контрольно-пропускной пункт.

Теперь всех жителей общежития не выпускают наружу. В то же время полицейские могут запустить людей под расписку, но выпускать назад их тоже не будут. Об этом сообщила работник отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская, передает «Укринформ».

Для контроля задействованы работники полиции, работники управлений патрульной полиции, а также представители органов местного самоуправления. Полицейские обеспечивают общественный порядок на территории общежития.

В полиции отметили, что грубые нарушения карантина или общественного порядка не допущены. Общежитие, где зафиксировали вспышку коронавируса, расположено по адресу ул. Бархатная, 18-А (Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский район Киевской области). Там заразились по меньшей мере семь человек — шесть студентов и комендант. Всего в здании находятся более 150 человек.

Напомним, ранее вспышку коронавируса обнаружили в общежитии в Запорожье, в Александровском районе города. После проведения тестирования коронавирус подтвердили у 11 человек.