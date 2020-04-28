Обновление Windows. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n137430-obnovlenie-windows-slomalo-zaschitu-populyarnyh-brauzerov.html

Ракурс

Компания Windows выпустила обновление с уязвимостью, которая нарушила работу популярных браузеров и создала угрозу безопасности системы.

Об этом сообщил тестировщик проблем безопасности Project Zero компании Google Джеймс Форшоу на своем сайте.

Эксперт заметил, что проблема появилась в ядре Windows 10 после того, как из системы была удалена одна строка кода. Это спровоцировало сбои в работе популярных браузеров. В частности в Google Chrome перестала работать «песочница».

Как известно, «песочница» в браузере необходима для создания безопасной среды, так как она косвенно контролирует все процессы в программе.

По мнению эксперта, «песочница» Chromium является одной из лучших, но даже она имеет слабые стороны. В данном случае к поломке «песочницы» разработчики Chromium не имеют отношения. Таким заявлением Форшоу фактически снял ответственность за неработающие элементы браузера с его разработчиков.

Специалист попросил Microsoft исправить ошибку, чтобы возобновить полноценную работу пострадавших браузеров, к которым помимо Google Chrome также попали Edge и Mozilla Firefox.

Эксперт считает, что отключение «песочницы» может привести к взлому операционной системы.

Как ранее писал «Ракурс», в конце апреля пользователи Windows 10 пожаловались на то, что обновление KB4549951 нарушило стабильную работу компьютеров. В некоторых случаях наблюдалось снижение производительности компьютеров и скорости интернет-соединения. Также после обновления отключился Bluetooth и у многих пользователей появился «синий экран смерти».