Праздник 29 апреля. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n137429-zavtra-mejdunarodnyy-den-tanca-i-den-ukrainskogo-futbola.html

Ракурс

Завтра, 29 апреля, отмечается Международный день танца (International Dance Day). Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО.

Он приурочен ко дню рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Также ежегодно 29 апреля отмечают Всемирный день желаний. Цель праздника — привлечь внимание общественности к судьбе детей, страдающих серьезными или неизлечимыми заболеваниями.

Впервые этот праздник был отпразднован в 1977 году в США. Приурочен он был к памяти мальчика Кристофера Грейчуса, умершего от лейкемии. В этот день по всему миру проходят благотворительные акции, аукционы, спортивные соревнования. Деньги, вырученные на перечисленных мероприятиях, волонтеры используют для осуществления желаний детей в возрасте от 2,5 до 18 лет.

Кроме того, 29 апреля отмечается Всеукраинский день футбола. 29 апреля 1992 года свой дебютный матч сыграла национальная сборная Украины. Этот праздник напоминает историческое прошлое и тот путь, который прошел футбол Украины за четверть века.