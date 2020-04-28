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Ракурс
Коронавирус может стать причиной 7 млн незапланированных беременностей. Фото: DW

Коронавирус может стать причиной 7 млн незапланированных беременностей — ООН

28 апр 2020, 20:01
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Коронавирус в мире может вызвать еще одну серьезную проблему. По прогнозам Организации Объединенных Наций, если карантинные ограничения продляться шесть месяцев, то в мире будут зафиксированы около 7 млн случаев нежелательной беременности. Связано это с тем, что около 47 млн женщин в странах низкого и среднего дохода не смогут использовать современные контрацептивы.

Таковы результаты исследования, которое было проведено агентством ОНН, занимающимся работой в сфере гендерного равенства, репродуктивного здоровья и развития потенциала молодежи (UNFPA).

Если же карантин продлится год, то около 51 млн женщин не смогут пользоваться современными контрацептивами, и количество нежелательных беременностей возрастет до 15 млн.

Кроме того, в ООН считают, что за шесть месяцев карантина будут зафиксированы дополнительные 31 млн случаев гендерного насилия. Лишь за первые две недели карантина количество звонков на горячую линию по борьбе с бытовым насилием увеличилось на 25%.



По прогнозам экспертов ООН, карантин также приведет к 2 млн случаям женского обрезания и к 13 млн случаев детских браков.

Как ранее писал «Ракурс», первая леди Украины Елена Зеленская поддерживает проект противодействия домашнему и гендерному насилию.


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