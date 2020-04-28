Коронавірус може стати причиною 7 млн незапланованих вагітностей. Фото: DW

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Ракурс

Коронавірус у світі може викликати ще одну серйозну проблему. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, якщо карантинні обмеження триватимуть шість місяців, то у світі буде зафіксовано близько 7 млн ​​випадків небажаної вагітності. Пов’язано це з тим, що близько 47 млн ​​жінок у країнах низького і середнього доходу не зможуть використовувати сучасні контрацептиви.

Такими є результати дослідження, яке було проведено агентством ОНН по роботі в сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розвитку потенціалу молоді (UNFPA).

Якщо ж карантин триватиме рік, то близько 51 млн жінок не зможуть користуватися сучасними контрацептивами, і кількість небажаних вагітностей зросте до 15 млн.

Крім того, в ООН вважають, що за шість місяців карантину буде зафіксовано додатково 31 млн випадків гендерного насильства. Лише за перші два тижні карантину кількість дзвінків на гарячу лінію по боротьбі з побутовим насильством збільшилася на 25%.

За прогнозами експертів ООН, карантин також призведе до 2 млн випадків жіночого обрізання та до 13 млн випадків дитячих шлюбів.

Як раніше писав «Ракурс», перша леді України Олена Зеленська підтримує проект протидії домашньому і гендерному насильству.