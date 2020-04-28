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Коронавірус може стати причиною 7 млн незапланованих вагітностей — ООНhttps://racurs.ua/ua/n137428-koronavirus-moje-staty-prychynou-7-mln-nezaplanovanyh-vagitnostey-oon.htmlРакурс
Коронавірус у світі може викликати ще одну серйозну проблему. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, якщо карантинні обмеження триватимуть шість місяців, то у світі буде зафіксовано близько 7 млн випадків небажаної вагітності. Пов’язано це з тим, що близько 47 млн жінок у країнах низького і середнього доходу не зможуть використовувати сучасні контрацептиви.
Такими є результати дослідження, яке було проведено агентством ОНН по роботі в сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розвитку потенціалу молоді (UNFPA).
Якщо ж карантин триватиме рік, то близько 51 млн жінок не зможуть користуватися сучасними контрацептивами, і кількість небажаних вагітностей зросте до 15 млн.
Крім того, в ООН вважають, що за шість місяців карантину буде зафіксовано додатково 31 млн випадків гендерного насильства. Лише за перші два тижні карантину кількість дзвінків на гарячу лінію по боротьбі з побутовим насильством збільшилася на 25%.
За прогнозами експертів ООН, карантин також призведе до 2 млн випадків жіночого обрізання та до 13 млн випадків дитячих шлюбів.
Як раніше писав «Ракурс», перша леді України Олена Зеленська підтримує проект протидії домашньому і гендерному насильству.