Поліція навідалася в ресторан «Велюр». Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n137427-policiya-zavitala-v-restoran-velur-nardepa-tyschenka-vidviduvachiv-tam-ne-bulo-foto-video.html

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Ресторан «Велюр», який належить народному депутату від «Слуги народу» Миколі Тищенку, перевірили правоохоронці після того, як в інтернеті з’явилося відео, що цей заклад працює в карантин.

У поліції зазначили, що вирішили завітати в ресторан після публікації зазначеного відео, щоб перевірити, чи правдива ця інформація. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час огляду в ресторані не було відвідувачів, але були присутні декілька адміністраторів. У поліції зазначають, що адміністратор написав пояснення і зобов’язання про заборону закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину.

Правоохоронці не називають назву ресторану, лише вказують, що він розташований на вулиці Льва Толстого. Проте з опублікованих фото і відео зрозуміло, що це саме ресторан «Велюр». Зазначимо, що цей заклад розташований за адресою вул. Льва Толстого, 43, як і вказується в повідомленні поліції.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info понад тиждень спостерігали за рестораном «Велюр». За цей час вони зафіксували біля нього низку відомих людей. Сам Тищенко стверджує, що «Велюр» — це «штаб», в якому під час карантину проходять тільки його особисті зустрічі з помічниками.