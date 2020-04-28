Полиция наведалась в ресторан «Велюр». Фото: Нацполиция

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Ресторан «Велюр», который принадлежит народному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, проверили правоохранители после того, как в интернете появилось видео, что это заведение работает в карантин.

В полиции отметили, что решили наведаться в ресторан после публикации указанного видео, чтобы проверить, правдива ли эта информация. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время осмотра в ресторане не было посетителей, но присутствовали несколько администраторов. В полиции отмечают, что администратор написал объяснение и обязательство о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина.

Правоохранители не называют название ресторана, лишь указывают, что он находится на улице Льва Толстого. Однако из опубликованных фото и видео понятно, что это именно ресторан «Велюр». Отметим, что это заведение находится по адресу ул. Льва Толстого, 43, как и указывается в сообщении полиции.

Напомним, журналисты Bihus.info больше недели наблюдали за рестораном «Велюр». За это время они зафиксировали возле него ряд известных людей. Сам Тищенко утверждает, что «Велюр» — это «штаб», в котором во время карантина проходят только его личные встречи с помощниками.