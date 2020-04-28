В мире разрабатывают 120 вакцин от коронавируса. Фото: Getty Images

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Коронавирус во всем мире диагностирован уже у более 3 млн человек, а ученые до сих пор продолжают разрабатывать вакцину от COVID-19. На данный момент в мире зарегистрировано уже 120 различных проектов по разработке вакцин против COVID-19.

При этом 110 из них находятся на доклинической стадии разработки, то есть на людях их еще не испытывали. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные, обнародованные учеными из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Восемь вакцин уже находятся на этапе клинических испытаний. Среди прочих отмечается китайский проект разработки вакцины, который возглавляет гонконгская компания CanSino. Считается, что этот проект находится на более продвинутой стадии с клиническими испытаниями первой и второй фазы.

Отмечается, что основная цель тестирования первой фазы — проверка безопасности медицинского препарата. Основная цель испытаний второй фазы, а затем и третьей фазы, проведенных в более широком масштабе, — оценить их эффективность перед предоставлением разрешения на маркетинговые исследования органами здравоохранения, уточняют специалисты.

Также сообщается, что в тройку лидеров по разработке вакцины входят китайские производители Sinovac и проекты Шэньчжэньского медицинского института. Успешным считают и проект британского Оксфордского университета, а также немецкий проект BioNTech. На такой же стадии тестируются и два проекта вакцины в США.

Напомним, в Китае начался второй этап испытаний вакцины против коронавируса COVID-19. Экспериментальный препарат ввели 508 добровольцам.