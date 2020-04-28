У світі розробляють 120 вакцин від коронавірусу. Фото: Getty Images

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Коронавірус у всьому світі діагностований вже у понад 3 млн осіб, а вчені досі продовжують розробляти вакцину від COVID-19. Наразі у світі зареєстровано вже 120 різних проектів із розробки вакцин проти COVID-19.

Водночас 110 із них знаходяться на доклінічній стадії розробки, тобто на людях їх ще не випробовували. Про це у вівторок, 28 квітня, повідомляє Le Figaro з посиланням на дані, оприлюднені вченими з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.

Вісім вакцин вже на етапі клінічних випробувань. Серед інших виділяють китайський проект розробки вакцини, який очолює гонконгська компанія CanSino. Вважається, що цей проект знаходиться на більш просунутій стадії з клінічними випробуваннями першої та другої фази.

Зазначається, що основна мета тестування першої фази — перевірка безпеки медичного препарату. Основна мета випробувань другої фази, а потім і третьої фази, проведених в ширшому масштабі, — оцінити їх ефективність перед наданням дозволу на маркетингові дослідження органами охорони здоров’я, зазначають фахівці.

Також повідомляється, що до трійки лідерів з розробки вакцини входять китайські виробники Sinovac і проекти Шеньчженського медичного інституту. Успішним вважають і проект британського Оксфордського університету, а також німецький проект BioNTech. На такий же стадії тестуються і два проекти вакцини в США.

Нагадаємо, в Китаї почався другий етап випробувань вакцини проти коронавірусу COVID-19. Експериментальний препарат ввели 508 добровольцям.