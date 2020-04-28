Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

https://racurs.ua/ua/n137425-hto-tut-prezydent-reakciya-socmerej-na-dyvne-foto-zelenskogo-i-iermaka-foto.html

Ракурс

Фото Володимира Зеленського та глави Офісу президента Андрія Єрмака сьогодні у Фейсбук та на сайті глави держави оприлюднила прес-служба ОПУ. Це фото викликало подив у низки користувачів соцмереж. «Ракурс» зібрав реакцію українців у Фейсбук та Твіттер.

Це котрий з них президент?, — зазначають користувачі Фейсбук. Всі ці ігри і шум з Саакашвілі були для того, щоб відволікти увагу від корупції Єрмака та відбілити його?, — запитують дописувачі на сторінці ОПУ. Таке враження, що приніс заяву на відпустку візувати до керівника, — кпинять Зеленського у соцмережах. Складається враження що президент сидить, а помічник стоїть, — іронізують інші.

На фото видно, що у Зеленського немає власного стержня: він просто їхній хлопчик, який виконує всі накази, — заявляють опоненти чинного глави держави.

Особа, що веде цю сторінку, — лютий ненависник Зе? Якось дивно, коли всьому світу з ОПУ транслюють: це маріонетка, яка без богданів і єрмаків ні на що не здатна, — пишуть українці на Фейсбук-сторінці офісу Зеленського.

Водночас прихильники президента зауважують, що немає жодного значення, хто як з політиків сидить чи стоїть, оскільки в Україні демократія, а не кастова система.