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Ракурс
Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Хто тут президент: реакція соцмереж на дивне фото Зеленського і Єрмака (ФОТО)

28 кві 2020, 19:08
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Фото Володимира Зеленського та глави Офісу президента Андрія Єрмака сьогодні у Фейсбук та на сайті глави держави оприлюднила прес-служба ОПУ. Це фото викликало подив у низки користувачів соцмереж. «Ракурс» зібрав реакцію українців у Фейсбук та Твіттер.

Це котрий з них президент?, — зазначають користувачі Фейсбук.

Всі ці ігри і шум з Саакашвілі були для того, щоб відволікти увагу від корупції Єрмака та відбілити його?, — запитують дописувачі на сторінці ОПУ.

Таке враження, що приніс заяву на відпустку візувати до керівника, — кпинять Зеленського у соцмережах.

Складається враження що президент сидить, а помічник стоїть, — іронізують інші.

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

На фото видно, що у Зеленського немає власного стержня: він просто їхній хлопчик, який виконує всі накази, — заявляють опоненти чинного глави держави.

Особа, що веде цю сторінку, — лютий ненависник Зе? Якось дивно, коли всьому світу з ОПУ транслюють: це маріонетка, яка без богданів і єрмаків ні на що не здатна, — пишуть українці на Фейсбук-сторінці офісу Зеленського.

Водночас прихильники президента зауважують, що немає жодного значення, хто як з політиків сидить чи стоїть, оскільки в Україні демократія, а не кастова система.

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж



Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Джерело: Ракурс


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