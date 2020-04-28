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Ракурс
Офис Зеленского обнародовал странное фото президента и Ермака: появилась реакция соцсетей

Кто здесь президент: реакция соцсетей на фото Зеленского и Ермака

28 апр 2020, 19:08
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Фото Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака сегодня в Фейсбук и на сайте главы государства обнародовала пресс-служба ОПУ. Это фото вызвало недоумение у ряда пользователей соцсетей. «Ракурс» собрал реакцию украинцев в Фейсбук и Твиттер.

Кто из них президент?, — отмечают пользователи Фейсбук.

Все эти игры и шум с Саакашвили были для того, чтобы отвлечь внимание от коррупции Ермака и отбелить его?, — спрашивают корреспонденты на странице ОПУ.

Такое впечатление, что принес заявление на отпуск визировать к руководителю, — подшучивают над Зеленским в соцсетях.

Создается впечатление, что президент сидит, а помощник стоит, — иронизируют другие.

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

По фото видно, что у Зеленского нет собственного стержня: он просто их мальчик, который выполняет все приказы, — заявляют оппоненты действующего главы государства.

Лицо, ведущее эту страницу — ярый ненавистник Зе? Как-то странно, когда всему миру со страницы ОПУ транслируют: это марионетка, которая без богданов и ермаков ни на что не способна, — пишут украинцы на Фейсбук-странице офиса Зеленского.

В то же время сторонники президента настаивают на том, нет никакого значения, кто как из политиков сидит или стоит, поскольку в Украине демократия, а не кастовая система.

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж



Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Офіс Зеленського оприлюднив дивне фото президента і Єрмака: з’явилася реакція соцмереж

Источник: Ракурс


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