2020 год претендует на звание самого жаркого в истории. Фото: ForumDaily

https://racurs.ua/n137424-2020-god-mojet-stat-samym-jarkim-v-istorii-prognozy-meteorologov.html

Ракурс

Изменения климата является одной из самых главных глобальных проблем планеты. Экоактивисты постоянно пугают общественность глобальным потеплением, которое может полностью изменить климат и сделать некоторые участки планеты не пригодными для жизни.

Теперь своими прогнозами поделились метеорологи, которые считают, что 2020 год может стать самым жарким в истории ведения учета температур. В этом году есть все предпосылки к тому, что рекорд температуры, который был зафиксирован четыре года назад, будет побит, сообщает The Guardian.

По мнению ученых, пандемия коронавируса лишь временно улучшила воздух, но для охлаждения планеты этого недостаточно.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США сообщают о высокой вероятности того, что текущий год станет самым жарким. Отмечается, что с начала 2020 года от Антарктиды до Гренландии были побиты все тепловые рекорды. Это удивляет многих ученых, ведь 2020 год не является годом Эль-Ниньо (данное явление вызывает климатические катаклизмы и связано с повышением температуры).

Зато, директор Института космических исследований NASA Годдарда в Нью-Йорке Гэвин Шмидт придерживается другой точки зрения. По его прогнозам, вероятность того, что нынешний год станет самым жарким, составляет только 60%.

Метеорологическая служба Великобритании вообще дает 50% вероятности того, что 2020 год установит новый температурный рекорд. Однако не отрицает, что текущий год станет одним из самых жарких в истории и, возможно, расположится в рейтинге рядом с 2016 годом, который сейчас считается самым теплым.

Необходимо уточнить, что январь 2020 года уже стал самым жарким, и украинцы могли сами в этом убедиться. В феврале в Антарктике была зарегистрирована температура выше 18 °C. А в Гренландии 26 апреля также был зафиксирован апрельский рекорд — +6°С. Также рекордная жара в этом году наблюдалась и в Австралии.