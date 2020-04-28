Кличко показал, как занимается спортом на работе. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n137423-skakalka-iz-udlinitelya-klichko-pokazal-kak-zanimaetsya-sportom-na-rabote-video.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, показал, как занимается спортом во время карантина, когда все залы и спортивные площадки закрыты. По его словам, карантин утомил многих, в том числе из-за отсутствия полноценных тренировок.

Однако в такой непростой период мэр столицы призвал не отчаиваться и разминаться дома или на работе, используя подручные средства. Как это делать, он показал на своем примере. Видео с нарезкой упражнений Кличко опубликовал на своей странице в YouTube.

Вместо скакалки Виталий Кличко использовал обычный удлинитель, отжался на кулаках прямо на полу и отработал несколько ударов. В кабинете мэра Киева также есть небольшая боксерская груша и стилизованный пояс чемпиона мира WBC.

Кличко также призвал киевлян «держаться», чтобы первый этап ослабления карантина наступил как можно быстрее. Ослабления карантина запланированы на 12 мая.

Напомним, на первом этапе снятия карантина в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов (до 300 кв. м), парикмахерских, кафе и ресторанов, которые будут работать на вынос. Также начнут работать адвокатские и нотариальные бюро, киоски с едой на вынос, ателье и другие маленькие предприятия.