Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
Кличко показав, як займається спортом на роботі. Скріншот із відео

Скакалка з подовжувача: Кличко показав, як займається спортом на роботі (ВІДЕО)

28 кві 2020, 18:58
999

Віталій Кличко, мер Києва, показав, як займається спортом під час карантину, коли всі зали і спортивні майданчики закриті. За його словами, карантин втомив багатьох, зокрема через відсутність повноцінних тренувань.

Проте у такий непростий період мер столиці закликав не впадати у відчай і розминатися вдома або на роботі, використовуючи підручні засоби. Як це робити, він показав на своєму прикладі. Відео з нарізкою вправ Кличко опублікував на своїй сторінці в YouTube.

Замість скакалки Віталій Кличко використовував звичайний подовжувач, віджався на кулаках прямо на підлозі і відпрацював декілька ударів. У кабінеті мера Києва також є невелика боксерська груша і стилізований пояс чемпіона світу WBC.



Кличко також закликав киян «триматися», щоб перший етап ослаблення карантину настав якомога швидше. Ослаблення карантину заплановані з 12 травня.

Нагадаємо, на першому етапі зняття карантину в Києві дозволять роботу непродовольчих магазинів (до 300 кв. м), перукарень, кафе і ресторанів, які працюватимуть на винос. Також почнуть працювати адвокатські та нотаріальні бюро, кіоски з їжею на винос, ательє і інші маленькі підприємства.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів