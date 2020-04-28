Кличко показав, як займається спортом на роботі. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n137423-skakalka-z-podovjuvacha-klychko-pokazav-yak-zaymaietsya-sportom-na-roboti-video.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, показав, як займається спортом під час карантину, коли всі зали і спортивні майданчики закриті. За його словами, карантин втомив багатьох, зокрема через відсутність повноцінних тренувань.

Проте у такий непростий період мер столиці закликав не впадати у відчай і розминатися вдома або на роботі, використовуючи підручні засоби. Як це робити, він показав на своєму прикладі. Відео з нарізкою вправ Кличко опублікував на своїй сторінці в YouTube.

Замість скакалки Віталій Кличко використовував звичайний подовжувач, віджався на кулаках прямо на підлозі і відпрацював декілька ударів. У кабінеті мера Києва також є невелика боксерська груша і стилізований пояс чемпіона світу WBC.

Кличко також закликав киян «триматися», щоб перший етап ослаблення карантину настав якомога швидше. Ослаблення карантину заплановані з 12 травня.

Нагадаємо, на першому етапі зняття карантину в Києві дозволять роботу непродовольчих магазинів (до 300 кв. м), перукарень, кафе і ресторанів, які працюватимуть на винос. Також почнуть працювати адвокатські та нотаріальні бюро, кіоски з їжею на винос, ательє і інші маленькі підприємства.