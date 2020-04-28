Справа МН17: до атаки на Боїнг ймовірно причетний заступник глави прикордонної служби ФСБ — ВВС

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У справі МН17 результати розслідування своїх журналістів оприлюднила російська служба ВВС. Згідно з отриманими даними, одним з ключових фігурантів атаки на «Боїнг» «Малайзійських авіаліній», який в липні 2014 року виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, є генерал-полковник, чинний перший заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії Андрій Бурлака.

У матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування, Бурлака проходив під псевдонімом «Володимир Іванович». Раніше Bellingcat провела аналіз технічних даних і також встановила, що Андрій Бурлака та «Володимир Іванович» можуть бути однією особою, — йдеться у розслідуванні ВВС.

У телефонних переговорах терористи ДНР між собою називали «Володимира Івановича» командиром всієї операції, яка здійснювалася російською стороною на Донбасі. Терорист Ігор Стрєлков також згадував, що підкорявся наказам «Володимира Івановича». Водночас ВВС вдалося отримати доступ до персональних баз даних і встановити місця перебування генерала у 2014 році.

В день падіння «Боїнгу» Андрій Бурлака був у Ростові-на-Дону. Джерело ВВС уточнило, що після завершення активної фази війни на Донбасі, Бурлака пішов на підвищення, а також отримав вищу держнагороду — героя Росії, — пише ВВС.

У свою чергу, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «не знає, про що йдеться», коментуючи інформацію про Бурлаку і катастрофу «Боїнга» на Донбасі.

15 липня 2014 року Бурлака вилетів з Москви в Ростов-на-Дону. 17 липня над Донецькою областю був збитий «Боїнг» «Малайзійських авіаліній» з 298 пасажирами на борту. Наступного дня Бурлака повернувся з Ростова до Москви і більше у 2014 році в Ростов не їздив, — повідомили журналісти.

Згодом з бази даних системи «Розшук-Магістраль» заднім числом була видалена вся інформація про перельоти Бурлаки за 2014 рік. Дані про його переміщення джерелу ВВС вдалося дістати з архівної копії цієї системи.

Провідний спеціаліст, член Міжнародної асоціації криміналістичної фонетики і акустики (IAFPA) Мартін Баррі, який з 1992 року проводить криміналістичні експертизи у Великій Британії, провів фоноскопічну експертизу перехоплених телефонних розмов «Володимира Івановича» і голосу Бурлаки з новинних сюжетів.

Експерти зробили висновок, що зразки голосу Володимира Івановича загалом збігаються з голосом генерала Бурлаки, — йдеться в розслідуванні ВВС.

Окрім цього, в листопаді минулого року слідчі JIT заявили, що кілька терористів ДНР погодилися дати свідчення про військовий вплив Росії на перебіг збройного конфлікту. Також слідство володіє записами перехоплених телефонних розмов. В одній з таких розмов російський політтехнолог Олександр Бородай запитує у «Володимира Івановича», чи можуть російські вертольоти здійснити атаку поблизу Мар’їнки.

У телефонних переговорах терористів ДНР, які були перехоплені Службою безпеки України та долучені до матеріалів розслідування МН17, «Володимира Івановича» називають «великим начальником, який прилетів з Москви». Загалом Бурлака фігурує у чотирьох розмовах, ще у п’ятьох розмовах за нього згадують.

Крім Бурлаки, на записах, опублікованих JIT, чути, що терористи ДНР розмовляють між собою про міністра оборони Сергія Шойгу і командувача Південним військовим округом Андрія Сердюкова (у 2016 році став командувачем Повітряно-десантними військами РФ).

Під час однієї з розмов бойовик ДНР говорить «Володимиру Івановичу», що отримав його номер від глави Криму Сергія Аксьонова. Терорист стверджує, що Аксьонов погодив з директором ФСБ Олександром Бортниковим поставку приладів нічного бачення, камуфляжної форми, протигазів, «заліза», а також боєприпасів і бронемашин.

У ще одній бесіді терорист Ігор Стрєлков (Гіркин) скаржиться невстановленій особі: Мені «Володимир Іванович» повинен ставити накази сам. А не командувати через мою голову моїми людьми. Мої люди будуть виконувати мої накази.

Пізніше в розмові з ВВС Стрєлков при згадці про катастрофу МН17 швидко уникає відповіді на питання про його контакти з Бурлакою.

Може і спілкувався, я ж з багатьма спілкувався. Андрій Іванович Бурлака… Просто нагадайте, бо дуже багато свого часу народу проходило, — заявив Стрєлков ВВС.

Почувши про «Володимира Івановича», терорист одразу сказав:

Я зрозумів, це пов’язано з «Боїнгом». Ну, ви знаєте мою відповідь: ополчення «Боїнг» не збивало, більше нічого не коментую.

Водночас терористи ДНР в розмовах з «Володимиром Івановичем» також згадують прізвище Владислава Суркова, який в той час був помічником президента Володимира Путіна і курирував український напрямок аж до своєї відставки в лютому 2020 року.