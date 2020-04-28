Дело МН17: к атаке на Боинг вероятно причастен замглавы пограничной службы ФСБ — ВВС

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В деле МН17 результаты расследования своих журналистов обнародовала российская служба ВВС. Согласно полученным данным, одним из ключевых фигурантов атаки на «Боинг» «Малайзийских авиалиний», который в июле 2014 года выполнял рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, является генерал-полковник, действующий первый замглавы пограничной службы ФСБ России Андрей Бурлака.

В материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование, Бурлака проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». Ранее Bellingcat провела анализ технических данных и также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и «Владимир Иванович» могут быть одним человеком, — говорится в расследовании ВВС.

В телефонных переговорах террористы ДНР между собой называли «Владимира Ивановича» командиром всей операции, проводимой российской стороной на Донбассе. Террорист Игорь Стрелков также упоминал, что подчинялся приказам «Владимира Ивановича». В свою очередь, ВВС удалось получить доступ к персональным базам данным и установить места пребывания генерала в 2014 году.

В день падения «Боинга» Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Источник ВВС уточнил, что после завершения активной фазы войны на Донбассе, Бурлака пошел на повышение, а также получил высшую госнаграду — героя России, — пишет ВВС.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не знает, о чем идет речь», комментируя информацию о Бурлаке и крушении «Боинга» на Донбассе.

15 июля 2014 года Бурлака вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону. 17 июля над Донецкой областью был сбит «Боинг» «Малайзийских авиалиний» с 298 пассажирами на борту. На следующий день Бурлака вернулся из Ростова в Москву и больше в 2014 году в Ростов-на-Дону не ездил, — сообщили журналисты.

Позже из базы данных системы «Розыск-Магистраль» задним числом была удалена вся информация о перелетах Бурлаки за 2014 год. Данные о его перемещениях источнику ВВС удалось достать из архивной копии этой системы.

Ведущий специалист, член Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA) Мартин Барри, который с 1992 года проводит криминалистические экспертизы в Великобритании, провел фоноскопическую экспертизу перехватов телефонных разговоров «Владимира Ивановича» и голоса Бурлаки из новостных сюжетов.

Эксперты пришли к выводу, что образцы голоса Владимира Ивановича в целом совпадают с голосом генерала Бурлаки, — говорится в расследовании ВВС.

Кроме этого, в ноябре прошлого года следователи JIT заявили, что несколько террористов ДНР согласились дать показания о военном влиянии России на ход вооруженного конфликта. Также следствие располагает записями перехваченных телефонных разговоров. В одном из таких разговоров российский политтехнолог Александр Бородай спрашивает у «Владимира Ивановича», могут ли российские вертолеты совершить атаку возле Марьинки.

В телефонных переговорах террористов ДНР, которые были перехвачены Службой безопасности Украины и приобщены к материалам расследования МН17, «Владимира Ивановича» называют «большим начальником, прилетевшим из Москвы». Всего Бурлака участвует в записи четырех разговоров, еще в пяти разговорах о нем упоминают.

Помимо Бурлаки, на записях, опубликованных JIT, слышно, что террористы ДНР разговаривают между собой о министре обороны Сергее Шойгу и командующем Южным военным округом Андрее Сердюкове (в 2016 году стал командующим Воздушно-десантными войсками РФ).

Во время одного из разговоров боевик ДНР говорит «Владимиру Ивановичу», что получил его номер от главы Крыма Сергея Аксенова. Террорист утверждает, что Аксенов согласовал с директором ФСБ Александром Бортниковым поставку приборов ночного видения, камуфляжной формы, противогазов, «железа», а также боеприпасов и бронемашин.

В еще одной беседе террорист Игорь Стрелков (Гиркин) жалуется неустановленному лицу: Мне «Владимир Иванович» должен ставить приказы сам. А не командовать через мою голову моими людьми. Мои люди будут выполнять мои приказы.

Позже в разговоре с ВВС Стрелков при упоминании катастрофы МН17 быстро уходит от вопроса о его контактах с Бурлакой.

Может и общался, я же со многими общался. Андрей Иванович Бурлака… Просто напомните, потому что очень много же в свое время народу проходило, — заявил Стрелков ВВС.

Услышав про «Владимира Ивановича», Игорь Стрелков сказал:

Я понял, это связано с «Боингом». Ну, вы знаете мой ответ: ополчение «Боинг» не сбивало, больше ничего не комментирую.

В свою очередь, террористы ДНР в разговорах с «Владимиром Ивановичем» также упоминают фамилию Владислава Суркова, который в то время был помощником президента Владимира Путина и курировал украинское направление вплоть до своей отставки в феврале 2020 года.