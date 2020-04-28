Погода 29 апреля. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода на завтра, 29 апреля, в Украине ожидается переменчивой. В большинстве областей страны будет ясная погода без осадков, а вот на западе страны ожидаются грозы.

Погода в Киеве 29 апреля будет такой: днем столбики термометров покажут до +23°, ночью — 8−10° тепла. Без осадков, ветер 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Такая же погода сохранится на севере и востоке страны. Так, погода в Харькове будет такой: днем 19−21° тепла, ночью — +5−7°, без осадков. В Донецкой и Луганской областях будет немного прохладнее — столбики термометров днем поднимутся до 18−20° выше нуля, а ночью опустятся до +3−6°.

На юге страны также будет тепло. Днем воздух прогреется до 22°, без осадков. Погодные условия в Крыму будут такими: днем — +16−18°, ночью — 5−7° тепла. Погода в Одессе 29 апреля будет более прохладной, там днем столбики термометров покажут 14−16° тепла, а ночью будет +8−10°. Без осадков.

На западе страны ожидаются ливни с грозами. Они пройдут в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях. При этом днем воздух прогреется до +24°, а ночью будет +7−9°.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет спокойной, лишь утром ожидаются небольшие возмущения.